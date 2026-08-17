Американский штат Индиана пострадал от сильного шторма и наводнения - погибли 7 человек. Порывы ветра в отдельных районах превышали 44 метра в секунду.

Подъем уровня воды побил рекорд 113-летней давности. Более 130 тысяч потребителей временно лишились электроснабжения. Около 215 тысяч абонентов остались без света на Гавайях - там разбушевался ураган "Лала" - он сместил с фундаментов около 100 домов.

Пожарная служба Гонолулу получила более 600 вызовов - шторм повалил деревья, сорвал крыши и оборвал линии электропередачи. В штате сохраняется угроза подтоплений и оползней.