Американский актер Рон Либман, известный по роли в сериале "Друзья", скончался в возрасте 82 лет.



Он известен по фильмам "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз" и др. В сериале актер исполнил роль отца героини Дженнифер Энистон - доктора Леонарда Грина. Либман является обладателем премии "Тони".



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