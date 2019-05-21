Американский автопроизводитель "Форд" планирует сократить штат на 10 %

Увольнения коснутся управляющего персонала и офисных работников - всего примерно семи тысяч человек в разных странах мира. Компания рассчитывает таким образом сократить ежегодные расходы на 600 миллионов долларов. В руководстве признают, что нагрузка на оставшихся работников в итоге возрастет.