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Американский автопроизводитель "Форд" планирует сократить штат на 10 %

Увольнения коснутся управляющего персонала и офисных работников - всего примерно семи тысяч человек в разных странах мира. Компания рассчитывает таким образом сократить ежегодные расходы на 600 миллионов долларов. В руководстве признают, что нагрузка на оставшихся работников в итоге возрастет.

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