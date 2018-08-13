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Американский Феникс вновь накрыла песчаная буря

Некоторые автотрассы были временно закрыты, пришлось задержать несколько авиарейсов. Как сообщили синоптики, видимость в облаке была практически нулевой. Это подтверждают видео и фото тех, кого буря застала врасплох в воздушной гавани или прямо на дороге.

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