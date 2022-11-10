Американский газ обходится европейцам в 9 раз дороже, чем российский

Поломанные судьбы и потерянный бизнес - такая картина сложилась в Германии из-за антироссийских санкций.

По словам учредителя и директора Langheinrich Vertriebs Gmdh Оеля Буркхарда, с 1 октября на территории Германии закрылись 325 предприятий. "Надо было заранее думать, - подчеркнул он. - Понятно было, что, если вводятся санкции, последуют ответные санкции. И это приведет именно к тому, что мы имеем на сегодняшний день".

О специальной военной операции в Украине бизнесмен говорит так: "Когда эта ситуация случилась, все обратили внимание на то, как был выгоден газ из России. Сейчас речь идет о поставках американских газовых компаний. Их цены в 9 раз превышают те, за которые мы покупали газ из России".

О других иностранцах, которые столкнулись с последствиями "продуманного" плана Европы, смотрите в фильме "Санкции для народа".