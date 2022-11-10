3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Американский газ обходится европейцам в 9 раз дороже, чем российский
Поломанные судьбы и потерянный бизнес - такая картина сложилась в Германии из-за антироссийских санкций.
По словам учредителя и директора Langheinrich Vertriebs Gmdh Оеля Буркхарда, с 1 октября на территории Германии закрылись 325 предприятий. "Надо было заранее думать, - подчеркнул он. - Понятно было, что, если вводятся санкции, последуют ответные санкции. И это приведет именно к тому, что мы имеем на сегодняшний день".
О специальной военной операции в Украине бизнесмен говорит так: "Когда эта ситуация случилась, все обратили внимание на то, как был выгоден газ из России. Сейчас речь идет о поставках американских газовых компаний. Их цены в 9 раз превышают те, за которые мы покупали газ из России".
О других иностранцах, которые столкнулись с последствиями "продуманного" плана Европы, смотрите в фильме "Санкции для народа".
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов