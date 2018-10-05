ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американский город Гилберт, штат Миннесота, атаковали пьяные птицы

Пернатым полюбились забродившие из-за первых заморозков ягоды и плоды, и они передумали улетать на юг. Теперь стаи веселых птиц совершают налеты на прохожих и автомобили.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все