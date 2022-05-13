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Американский город Су-Фолс во власти пыльной бури, более 45 тыс. человек остались без электричества

В США очередной сезон ураганов. В интернете распространяются кадры из Южной Дакоты. Город Су-Фолс во власти мощной пыльной бури. Из-за непогоды более 45 тысяч человек без электричества. Известно об увеличении обращений в местные медучреждения с жалобами на дыхание.

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