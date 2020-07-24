Американский истребитель вылетел на перехват иранского гражданского судна

ЧП в небе над Сирией. К иранскому пассажирскому самолету, который летел из иранского Тегерана в ливанский Бейрут, на перехват поднялись два американских истребителя. Приблизился к гражданскому судну один F-15. Иранский лайнер попытался лавировать и уйти от столкновения. Из-за резкого маневра пострадали три пассажира и несколько членов экипажа.



В Пентагоне произошедшее назвали стандартным визуальным осмотром и отметили, что истребитель был один и никакие международные правила при сопровождении в небе над Сирией иранского самолета он не нарушил - провелидентификацию авиалайнера и отошел на безопасное расстояние.



