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Американский кокус-покус
От цифровизации зависит еще и качество жизни целой политической партии. На неделе демократы в США проиграли по всем фронтам.
Главная беда для "ослов" (так называют партию в Америке) - импичмент Трампа. Несколько месяцев Дональда Трампа оппоненты "топили", но не получилось. Верхняя палата парламента США полностью оправдала президента. И теперь ему открыта дорога на участие во втором туре выборов в ноябре. Кстати, это первый прецедент в истории.
Дональд Трамп уж на коне или на слоне - символе республиканцев - въехал в парламент и зачитал обращение к сенату и конгрессу. Америка - прежде всего это победы в экономике и нация под единым… хозяином Белого дома. Яркая речь не понравилась демократам и спикеру Нэнси Пелоси.
Трамп не пожал ей руку перед началом и дал только копию речи. "Мощные американские истории" (так назвал президент свое обращение к парламенту) Пелоси порвала в знак протеста.
Едва ли кроме журналистов на это обратили внимание остальные. У белокурого политика сейчас электоральный ренессанс. Только каждый второй американец желает Трампу зла. Это рекорд за четыре года президентства, раньше это было 60 %.
Зафиксировано и падение дома демократов на кокусе в Айове. Кокус - это внутренние собрания между партиями, где голосуют за кандидатов в кандидаты на президентскую гонку.
"Ничего не ясно, кроме полной неясности", - наполненная романтизмом и что ли светлой грустью цитата из журнала Time дала такую оценку съезду демократов. Дело в том, что приложение для голосования сломалось. И результатов пришлось ждать долго. Позже члены штабов обрушили и горячую линию.
Где-то на соседней улице у республиканцев победил Трамп, причем единолично и без вопросов. Куда отпустили демократы птицу счастья - загадка, но Айова показала: такой кокус им не нужен. И он остался без результата на несколько дней.
А когда итог появился, получился крах карточного домика. Джозеф Байден, Берни Сандерс и другие аксакалы уступили молодому политику. Пит Буттиджич обладает не только сложной фамилией, но и биографией. Ветеран Афганистана, морской котик и адепт нетрадиционных ценностей он - главная звезда и надежда демократов.
Впрочем, уже скоро супервторник - 14 штатов будут по такой же системе голосовать. Но даже самые ярые сторонники партии "ослов" свыкаются - похоже, Трамп на четыре года останется в Овальном кабинете.
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