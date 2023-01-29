3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия
Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Об этом пишет РИА Новости.
Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия".
Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой".
Фото: © AP
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов