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Американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия

Американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия

Конгрессмен Джо Уилсон представил на рассмотрение палаты представителей проект резолюции о приобретении бюста Владимира Зеленского и его установки в здании Капитолия. Об этом пишет РИА Новости.

Республиканец из Южной Каролины предлагает поручить совету по изящным искусствам купить бюст Зеленского для "демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия".

Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет "по управлению палатой".

Фото: © AP

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