Американский космический корабль Crew Dragon летит к Земле

Американский космический корабль компании Space X Crew Dragon летит к Земле. Это пробный полет в беспилотном режиме, который должен завершиться менее чем через час. Сегодня корабль отделился от МКС. Приводнение должно произойти в Атлантическом океане. По словам экспертов, возвращение Crew Dragon на Землю может стать самой сложной частью полета. Если все пройдет хорошо, в июле состоится запуск корабля с двумя пилотами на борту.