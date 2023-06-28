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Американский подросток позвонил не в ту дверь и за это получил два ранения
В США громкий случай очередного нападения с огнестрельным оружием. 16-летний афроамериканец получил два ранения, одно из них - в голову - после того, как постучал не в ту дверь. Инцидент произошел еще в апреле. В интервью шоу "С добрым утром, Америка!" подросток рассказал, что собирался забрать своих братьев у знакомых, но перепутал адрес. Хозяин дома - пожилой белый мужчина - не стал разбираться, несмотря на то, что мальчик позвонил в дверь и оставался на крыльце, даже не заходя в дом.
Он сказал всего пять слов: "Не приходи сюда больше".
После этого мужчина выстрелил через стеклянную дверь дважды. Подросток чудом остался жив. Стрелявшего задержали всего на пару часов, после отпустили до суда под залог, решив, что он опасности для общества не представляет.
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