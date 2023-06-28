Американский подросток позвонил не в ту дверь и за это получил два ранения

В США громкий случай очередного нападения с огнестрельным оружием. 16-летний афроамериканец получил два ранения, одно из них - в голову - после того, как постучал не в ту дверь. Инцидент произошел еще в апреле. В интервью шоу "С добрым утром, Америка!" подросток рассказал, что собирался забрать своих братьев у знакомых, но перепутал адрес. Хозяин дома - пожилой белый мужчина - не стал разбираться, несмотря на то, что мальчик позвонил в дверь и оставался на крыльце, даже не заходя в дом.