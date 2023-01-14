Американский политик потребовал немедленной отставки Байдена

Внезапный бунт среди демократов в Конгрессе. Парламентарий Джеффри Янг выступил с самой жесткой критикой Белого дома, за этим демократом, похоже, не угнаться никакому республиканцу, даже Дональду Трампу.

Янг заявил, что считает Байдена преступником за деяния, совершенные им в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Украины. Конгрессмен также потребовал немедленно начать процедуру импичмента главы Белого дома.