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Американский политик потребовал немедленной отставки Байдена

Внезапный бунт среди демократов в Конгрессе. Парламентарий Джеффри Янг выступил с самой жесткой критикой Белого дома, за этим демократом, похоже, не угнаться никакому республиканцу, даже Дональду Трампу.

Янг заявил, что считает Байдена преступником за деяния, совершенные им в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Украины. Конгрессмен также потребовал немедленно начать процедуру импичмента главы Белого дома.

Республиканцы тем временем уже создали несколько парламентских комиссий, которые будут расследовать злоупотребления властью со стороны Байдена. Уже довольно давно стало ясно, что поводов для импичмента найдется достаточно. Теперь посмотрим, хватит ли сил Конгрессу.

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