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Американский политолог рассказал о вероятности начала ядерной войны
Как американские аналитики воспринимают намерение Евразии создать единое пространство безопасности. Прав ли Илон Маск в утверждении, что мир движется к третьей мировой, почему США и ЕС считают, что Китай - это монстр. Конфликт интересов Востока и Запада на Украине, Ближнем Востоке и других точках на карте, которые могут стать горячими.
Американский политолог Ричард Блэк в проекте АТН "Актуальное интервью" высказал свои мысли по поводу вероятности перерастания локальных конфликтов в глобальное противостояние.
Уместно задаться вопросом: мы находимся на грани ядерной войны, которая вот-вот произойдет? Нужно немедленно отойти в сторону от этого края. Украинский кризис, кризис Израиля и сектора Газа создают ситуацию, в которой может возникнуть большой ядерный конфликт сверхдержав. Поэтому такой институт международных отношений, как Организация Объединенных Наций, должна быть модернизирована. Если от нее ничего не зависит, какой от нее прок. А ведь она могла бы вмешиваться и разрешать конфликты, если это необходимо для восстановления и сохранения мира. А уровень опасности в нем еще никогда не был так высок.
Насколько реалистичны планы натоцентричного мира расчленить Россию и подготовиться к войне с Китаем, что обсуждалось на международной конференции по евразийской безопасности в Минске, и хотят ли американцы войны. Смотрите "Актуальное интервью" с американским политологом Ричардом Блэком 30 октября после "Понятной политики" на "Беларусь 1".