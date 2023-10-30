Американский политолог рассказал о вероятности начала ядерной войны

Уместно задаться вопросом: мы находимся на грани ядерной войны, которая вот-вот произойдет? Нужно немедленно отойти в сторону от этого края. Украинский кризис, кризис Израиля и сектора Газа создают ситуацию, в которой может возникнуть большой ядерный конфликт сверхдержав. Поэтому такой институт международных отношений, как Организация Объединенных Наций, должна быть модернизирована. Если от нее ничего не зависит, какой от нее прок. А ведь она могла бы вмешиваться и разрешать конфликты, если это необходимо для восстановления и сохранения мира. А уровень опасности в нем еще никогда не был так высок.

Ричард Блэк, политолог, представитель аналитического центра "Институт Шиллера" (США)