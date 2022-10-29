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Американский разведывательный беспилотник несколько часов летает недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник несколько часов летает недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.

фото с сайта ria.ru

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