Американский разведывательный беспилотник несколько часов летает недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24, сообщает РИА Новости.