Американский нацизм в действии. Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с Зеленским назвал уничтожение россиян "самой удачной" тратой денег США в рамках помощи Украине.

Официальный представитель МИД России отреагировала на пропитанное ненавистью к русским заявление западного политика. Она отметила, что именно финансовые вложения США некогда помогли Германии развязать Вторую мировую войну и устроить холокост. А теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. Хочется напомнить американским сенаторам, чем закончилась предыдущая авантюра, добавила Мария Захарова.

