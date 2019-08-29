Американский штат Флорида готовится к удару стихии - там объявлен режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана "Дориан". Порывы ветра в эпицентре вихря достигают 120 километров в час. Все службы в регионе также готовятся к бедствию и ликвидации его последствий. Губернатор штата заявил, что каждый житель Флориды должен иметь запасы на семь дней, включая еду, воду и лекарства. "Дориан" - четвертый ураган, который накроет регион в этом сезоне.