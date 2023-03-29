Американский солдат прострелил ребенку лицо, думая, что это оружие, которое несла женщина

"Я видел женщину с сумкой за плечами и не хотел стрелять в нее, но у меня был приказ. Мне показалось, что она бежит с оружием в руках, и я выстрелил в нее. Пуля попала, я выстрелил еще три-четыре раза. Потом я понял, в руках она держала ребенка. Я взглянул и увидел, что отстрелил ребенку лицо".

Варнадо Симпсон, солдат армии США, который участвовал в резне в Сонгми