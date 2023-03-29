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Американский солдат прострелил ребенку лицо, думая, что это оружие, которое несла женщина

Американский солдат прострелил ребенку лицо, думая, что это оружие, которое несла женщина

55 лет назад, в марте 1968 года, американцы уничтожили вьетнамскую деревню Сонгми. То, что сделали солдаты США, за пределами человечности. Это было хладнокровное убийство 173 детей, 182 женщин и 149 мужчин. Настоящий ад.

В 1989 году по войне во Вьетнаме режиссер Кевин Сим снял документальный фильм "Четыре часа в Май лай". Откровения рядового Симпсона не требуют комментариев.

"Я видел женщину с сумкой за плечами и не хотел стрелять в нее, но у меня был приказ. Мне показалось, что она бежит с оружием в руках, и я выстрелил в нее. Пуля попала, я выстрелил еще три-четыре раза. Потом я понял, в руках она держала ребенка. Я взглянул и увидел, что отстрелил ребенку лицо".
Варнадо Симпсон, солдат армии США, который участвовал в резне в Сонгми

Уцелеть от карателей удалось единицам, да и те потеряли родителей, родственников и детей. Одна из таких - Пам Ти Туан. Жительнице деревни во время жесткого нападения было 30 лет.


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Ситуация была настолько чудовищной, что не все бойцы могли пойти на бесчинства.

Как США пытались скрыть кровавое преступление и почему за массовые убийства никто не понес наказание. Подробнее о той самой карательной операции, которая стала образцом безграничного варварства американских солдат, об одной из самых позорных страниц в истории Белого дома вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".

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