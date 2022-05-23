Американский спецназ могут отправить в Киев для охраны посольства США

В Киев может быть переброшен американский спецназ для охраны посольства Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Украинская столица расположена сейчас довольно далеко от театра боевых действий, ввод значительного контингента означает отказ Вашингтона от своих прежних заявлений. Ранее американцы настаивали, что военное вмешательство в украинский конфликт в их планы не входит.



Тем временем стало известно, что немецкие самоходные зенитные установки "Гепард" прибудут в Украину в июле. Напомним, именно они были причиной конфликта, когда министр иностранных дел Украины Кулеба накричал на министра обороны Германии. Скандал оказался эффективным инструментом: достаточно было повысить голос, и у немцев немедленно нашлись снаряды, которых категорически не хватало. Официальный Киев в последнее время вообще разговаривает с официальным Берлином довольно смело - на министров украинцы кричат, а канцлера Шольца именуют "ливерной колбасой".