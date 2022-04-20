Американский стикер-протест переняли жители Латвии

Жители Латвии поддержали американский стикер-протест. Теперь наклейки на бензоколонках можно найти и в прибалтийской республике. Только там заправки украшает лицо латвийского премьера, а надпись, к слову, осталась та же: "Я сделал это". Резкое увеличение стоимости бензина в стране ударило даже по тем жителям, у которых нет машин, ведь подорожание топлива повлекло за собой рост цен практически на все. На родине стикер-протеста - в США - наклейки пополняются персонажами.