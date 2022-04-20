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Американский стикер-протест переняли жители Латвии
Жители Латвии поддержали американский стикер-протест. Теперь наклейки на бензоколонках можно найти и в прибалтийской республике. Только там заправки украшает лицо латвийского премьера, а надпись, к слову, осталась та же: "Я сделал это". Резкое увеличение стоимости бензина в стране ударило даже по тем жителям, у которых нет машин, ведь подорожание топлива повлекло за собой рост цен практически на все. На родине стикер-протеста - в США - наклейки пополняются персонажами.
Джо Байден тем временем вновь обвиняет в падении экономики Штатов президента России.
В прошлом месяце около 70 % роста инфляции было следствием повышения цен Путиным из-за влияния на цены на газ и энергоносители.
Оппоненты Байдена критикуют нынешнего главу администрации за позицию, согласно которой ответственность за высокую инфляцию в США лежит на России, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции в Украине.
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