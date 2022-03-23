Американский суперистребитель потерпел крушение

В США потерпел крушение суперистребитель пятого поколения. F-22 является одним из самых дорогих истребителей в мире, стоящих на вооружении. Себестоимость производства одного самолета оценивается без малого в 150 млн долларов. Однако на деле проверку на прочность военный самолет не прошел и истребить ему удалось лишь самого себя.