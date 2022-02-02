CNN выпустил разоблачительный репортаж о нарушении Украиной Минских соглашений

Американский телеканал CNN, сам того не ожидая, выпустил разоблачительный репортаж. Материал отсняли на линии соприкосновения (предположительно в окрестностях Мариуполя). Зрителям продемонстрировали синхрон сержанта, который, не скрывая улыбки на лице, гордо заявил, что на их позициях есть тяжелое вооружение. Просто они его не показывают.



Решающей стала последняя фраза сержанта - оно у нас есть, не переживайте. И пусть в переводе журналистки все звучит вполне безобидно, как "у нас есть все или все необходимое". Сквозь голос репортера все же слышен оригинал - украинский вариант. Таким образом, фрагмент является прямым доказательством нарушения Украиной Минских соглашений в части обязательности отвода тяжелых вооружений.