Во-первых, это самая крупная промышленная диверсия в истории. Во-вторых, были самые крупные антропогенные выбросы СО2 в истории. И это сделала администрация Байдена. В-третьих, что важнее всего, это была атака на Германию - самую могущественную страну в Европе. А Западная Европа - последний главный союзник США, которого мы просто атаковали. НАТО не выстоит на долгую перспективу.

Такер Карлсон, журналист