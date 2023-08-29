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Такер Карлсон предсказал развал НАТО
Развал НАТО предсказал популярный американский журналист Такер Карлсон. На форуме в Будапеште бывший ведущий телеканалаFox Newзаявил, что послевоенный мировой порядок рушится, а Североатлантический альянс развалится, поскольку его главный драйвер - США - совершил диверсию на главном источнике дешевой электроэнергии в ФРГ.
Во-первых, это самая крупная промышленная диверсия в истории. Во-вторых, были самые крупные антропогенные выбросы СО2 в истории. И это сделала администрация Байдена. В-третьих, что важнее всего, это была атака на Германию - самую могущественную страну в Европе. А Западная Европа - последний главный союзник США, которого мы просто атаковали. НАТО не выстоит на долгую перспективу.
По словам популярного журналиста, рано или поздно немцы решатся задать США неудобные вопросы о состоянии германской экономики. Подрыв "Северных потоков" в итоге может стать подрывом самого НАТО. По крайней мере, Карлсон заявил, что не видит возможности для продолжения существования альянса после всего произошедшего.
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