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Американский журналист рассказал об убийствах мирных жителей Донбасса

В своих репортажах европейские и американские журналистызанимают предвзятую позицию и часто искажают события, освещая конфликт в Украине. Тем ценнее работа представителей западных СМИ на востоке страны, которые пытаются донести объективные факты до зрителя. Среди таких оказался американский журналист Патрик Ланкастер. Онрассказал о настоящих причинах военной спецоперации в Украине.

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