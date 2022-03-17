Американский журналист рассказал об убийствах мирных жителей Донбасса

В своих репортажах европейские и американские журналистызанимают предвзятую позицию и часто искажают события, освещая конфликт в Украине. Тем ценнее работа представителей западных СМИ на востоке страны, которые пытаются донести объективные факты до зрителя. Среди таких оказался американский журналист Патрик Ланкастер. Онрассказал о настоящих причинах военной спецоперации в Украине.