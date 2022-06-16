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Американское фермерство в кризисном состоянии из-за антироссийских санкций
Американское фермерство в кризисном состоянии из-за ошибочной госполитики Вашингтона. А именно - введения антироссийских санкций. Такие обвинения публикует The American Conservative. Экстремальный рост цен на дизельное топливо и удобрения наносит серьезный ущерб. Пример: год назад на удобрения фермеру хватало 18 долларов, сегодня нужны 75. Такими темпами мелкие фермерства в США скоро исчезнут.
Польские фермеры готовятся принять украинское зерно
Польские фермеры вместо того, чтобы заботиться о своем урожае, готовятся принять украинское зерно. Министр сельского хозяйства обещает построить в течение 3-4 месяцев хранилища для украинского груза на маршруте, где заканчиваются широкие колеи из Украины. Тогда зерно будет легче перегружать. Возникает вопрос: а что будет с этим золотым запасом дальше? Ответил экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск. Он уверен, что часть зерна, идущего транзитом через Польшу, могут продавать на территории страны. Таким образом товар составит конкуренцию польским фермерам, серьезно снизив рентабельность их производства.
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