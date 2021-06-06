Убийства в буквальном смысле - актуальная для США тема. Американское издание "Вашингтон пост" назвало 2021-й "кровавым годом", а также пообещало согражданам наступление "кровавого лета". И, надо отметить, лето не подвело, как, впрочем, и собственно авторы массшутингов: расстрелы случайных людей в Штатах продолжились, они остаются многочисленными и массовыми, никаких надежд на счастливую перемену трендов пока усмотреть не получается.



Почему происходит то, что происходит? Что заставляет простых американцев браться за винтовки и убивать своих же сограждан? Когда и чем это закончится, если закончится? Ответы - в нашем сюжете.



Считается, что Штаты торят человечеству дорогу в будущее, потому им, как всем первопроходцам, достаются лучшие розы, но и самые острые шипы. Есть, впрочем, шипы, которые они собирают практически до последнего, никому больше не оставляя. Речь о массовых расстрелах случайных людей такими же случайными убийцами - убийцами, которые остаются эфирными существами пока не обращаются внезапно в кровожадных чудовищ. Никто не может объяснить, почему так: в большинстве стран планеты, включая самые неблагополучные, массовые убийства можно пересчитать по пальцам. В Европе, скажем, за последние полвека по три расстрела случилось в Финляндии, Франции, Соединенном Королевстве, по одному - в Италии и Норвегии. А в США только с начала года двенадцать. Десять дней назад - очередной, совсем не рекордный: в Калифорнии чернорабочий застрелил восьмерых своих товарищей и коллег.



Многомесячное затворничество изувечило людские души. Считается, что изоляция может иметь двоякие последствия: иногда человек выходит из заточения и остервенело пытается наверстать упущенное, а иногда ему становится боязно покидать уютную норку, ведь он утратил все навыки социальной жизни. Так или иначе, заключение в доме-тюрьме атрофирует два чувства: инстинкт самосохранения и эмпатию - человек перестает бояться боли и легко причиняет ее другим. Убийцы выбирают для атак самые непредсказуемые места: больницы, казино, спа-салоны. И встретить вероятного преступника потенциальные жертвы желают во всеоружии опыта и умений: по Штатам сейчас гастролируют тысячи специалистов, которые устраивают тренинги-бенефисы всюду, поскольку в опасности чувствуют себя все.

Искусство самозащиты и маскировки оттачивают все - от пионеров до пенсионеров. Старуха с косой (она же человек с ружьем) ходит по улицам зигзагами и может заглянуть в любое окошко, открыть всякую дверь - на этот случай каждому надо уметь фехтовать стульями, прятаться за пылесосом, укрываться ветошью.















Массшутинги и в благополучные времена были делом обычным, а в тощие ковидные годы моментально умножилось. И беда эта уже обнаруживается статистически. За весь прошлый год в стране было зафиксировано 23 расстрела со 106-ю жертвами. За первую половину 2021-го расстрелов случилось 12 и погибли в них 66 человек. Не пугает? Это не так уж много для страны с населением в треть миллиарда? Примите тогда во внимание легко обнаруживаемую официальную манипуляцию цифрами. Массовый расстрел для статистики - это когда убито и ранено за раз больше четверых. Но если учитывать случаи, когда пострадали двое-трое, а остальным удалось бежать, то массшутингов становится на порядок больше - около 250 за первые полгода. И пострадавших уже под тысячу.

