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Американское посольство выпустило заявление, критикующее саму идею ВНС

Не обошлось и без традиционной ложки дегтя со стороны наших западных партнеров. Американское посольство выпустило заявление, критикующее саму идею ВНС. Правда, и тут случился дипломатический конфуз: США "открыли" наше собрание, когда оно даже не началось. Впрочем, а что другое можно было ожидать от страны, которая верной считает лишь одну точку зрения - свою.

Сегодня стало известно: американская актриса Джина Карано потеряла все свои роли за сравнение США с фашистской Германией. За высказывание "быть республиканцем сегодня - все равно что быть евреем во время холокоста"с актрисой разорвали контракты агентство и киностудия. Такая вот демократия.

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