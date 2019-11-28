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Американского посла при ЕС обвинили в домогательствах
Американского посла при ЕС обвиняют в сексуальных домогательствах! Сразу три женщины заявили о непристойном поведении Гордона Сондланда, правда, все случаи произошли еще до его дипломатической карьеры. Женщины уверяют, что политик пытался целовать их. После отказа дипломат стал мстить девушкам, чиня препятствия в профессиональной сфере. Сам Сондланд вину отрицает, заявляя, что его чистую репутацию могут подтвердить сотни коллег.
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