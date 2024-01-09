Американцы устали от огромных трат на Украину. Согласно опросам, которые публикует "Телеграф", треть избирателей в шести колеблющихся штатах выступает за сокращение военной поддержки Киева. А еще часть заявила о том, что ее необходимо и вовсе прекратить.

При этом большинство из опрошенныхявляетсясторонниками политики Дональда Трампа по украинскому вопросу. Они уверены: если бы в 2020 году на выборах победил Трамп, столкновения между Россией и Украиной не произошло.