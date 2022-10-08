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Американцев пугает безрассудная агрессивность украинских военных
Курс на использование Киевом террористических методов, похоже, начинает пугать США. Сначала в американских газетах появилось признание, что убийство Дарьи Дугиной совершено украинскими террористами, и Вашингтон был категорически против этой акции.
Затем Wall Street Journal напечатала материал, в котором рассказывает, что Киеву отказано в поставках ракет ATACMS: американцев пугает безрассудная агрессивность украинских военных и Штаты опасаются, что ракеты с радиусом действия более 300 километров будут применяться в террористических целях.
Наконец, в журнале Newsweek публикуется статья, которую можно считать манифестом американского обывателя: Байдену предлагают задуматься, а стоит ли тратить столько сил и средств на помощь Украине, когда дела в самих Штатах идут ни шатко ни валко? Кто выбирал президента: американский налогоплательщик или граждане Украины, которую не всякий янки даже найдет на карте? В общем, судя по многим приметам, в США начинают тревожиться: тесный союз с государством, использующим террористические методы - подобное ведь может нанести ущерб собственной репутации.
Фото:pixabay.com
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