Американцы ищут альтернативу яйцам накануне Пасхи. Вместо яиц красить картошку, зефирки и камни

Яйца в США подорожали до рекордного уровня. Сейчас они стоят почти в полтора раза дороже, чем годом ранее - более 6 долларов за упаковку из 12 штук. Рост цены - порядка 75 %. Резкое подорожание яиц объясняется вспышкой птичьего гриппа. За 3 года уничтожили около 80 млн птиц. Дефицит яиц в США повлиял и на другие страны.