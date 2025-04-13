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Американцы ищут альтернативу яйцам накануне Пасхи. Вместо яиц красить картошку, зефирки и камни

Яйца в США подорожали до рекордного уровня. Сейчас они стоят почти в полтора раза дороже, чем годом ранее - более 6 долларов за упаковку из 12 штук. Рост цены - порядка 75 %. Резкое подорожание яиц объясняется вспышкой птичьего гриппа. За 3 года уничтожили около 80 млн птиц. Дефицит яиц в США повлиял и на другие страны.

Американские компании начали активно искать яйца по всему миру, это привело к тому, что, например, в Турции цены на яйца подскочили более чем вдвое, согласно Bloomberg. Многие американцы - примерно, треть - согласно исследованию, перестали покупать яйца из-за их высокой стоимости, а накануне Пасхи ищут альтернативу.

В американском сегменте TikTok набирает популярность новый тренд: вместо яиц красить картошку, зефирки и даже камни.

СШАяйца