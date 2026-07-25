Американцы вынуждены экономить на питании после скачка цен

Многие американцы меняют свои пищевые и покупательские привычки после самого большого скачка цен на продукты питания за последние 50 лет.

Согласно данным правительственной статистики США, цены с 2019 года выросли на 31 %. Некоторые жители ищут выгодные предложения в разных магазинах и меняют любимые марки на более дешевые. Другие вынуждены отказываться от слишком дорогих покупок. Многим приходится экономить на поездках из-за подорожания бензина. Местные власти пытаются поддержать жителей районов.

"Цены сейчас чрезвычайно высоки. Бензин очень дорогой, с каждым годом дорожает. Продукты особенно дорогие", - отметил житель Калифорнии Джек Чанг.

Причин для скачка цен множество: от сбоев в цепочках поставок, связанных с пандемией, до погодных условий и тарифов на иностранные товары. Сказывается также рост цен на энергоносители, удобрения и транспортные расходы.

Еще в начале года экономисты ожидали умеренный рост цен, но война в Иране внесла свои коррективы. Цены выросли настолько, что стоимость продуктов стала постоянной проблемой для семей, а доступность - важным политическим вопросом на осенних промежуточных выборах.