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Американцы беднеют на протяжении последних 43 лет - данные Центра изучения Китая и глобализации

В США уже 43 года не фиксируется рост реальной заработной платы - американцы лишь беднеют. Исследование американской экономики завершил Центр изучения Китая и глобализации. Например, в минувшем году реальная зарплата снизилась сразу на 5 процентов из-за высокого уровня инфляции. В стране наблюдается быстрая концентрация капитала, параллельно с этим виден рост политического веса владельцев крупных состояний. А вот обычные граждане на госуправление влияния практически не оказывают. Центр изучения Китая и глобализации пришел к выводу - современную Америку правильнее называть не демократией, а олигархией.

Фото: pixabay.com

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