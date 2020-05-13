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Американцы борются за открытие спортзалов, манифестанты отжимаются и приседают
Китай уже практически вернулся к нормальной жизни, и даже случилось долгожданное! В стране открылись фитнес-центры. С этим тянули дольше всего, поскольку закрытые помещения и общие тренажеры - идеальные инструменты для распространения вируса. Теперь залы открыты, но от администрации требуется проводить максимально частую дезинфекцию спортивных снарядов.
Американцы же о возвращении в спортзалы пока только мечтают: во Флориде даже прошла необычная акция протеста, в ходе которой манифестанты отжимались и приседали.
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