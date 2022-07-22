ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американцы Джилл Байден: Ваш муж - худший президент

Президент Байден изолирован от мира, так как подхватил коронавирус. Он сообщает, что болезнь протекает легко и не помешает ему работать удаленно. Американцы результатами его работы на протяжении последних полутора лет впечатлены. Выразить свою "благодарность" президенту лично у них нет возможности, поэтому пожелания и наставления Байдену передаются через первую леди. Минувшим днем случился очередной скандал.

Из толпы кричат: "Ваш муж - худший президент, вы должны нам деньги за бензин". Джилл Байден отвечает: "Спасибо".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все