Американцы Джилл Байден: Ваш муж - худший президент

Президент Байден изолирован от мира, так как подхватил коронавирус. Он сообщает, что болезнь протекает легко и не помешает ему работать удаленно. Американцы результатами его работы на протяжении последних полутора лет впечатлены. Выразить свою "благодарность" президенту лично у них нет возможности, поэтому пожелания и наставления Байдену передаются через первую леди. Минувшим днем случился очередной скандал.