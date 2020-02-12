Американцы готовы рекордно потратиться в День святого Валентина. Как показывают результаты опроса Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США, прирост по сравнению с прошлым годом составит 32 %. Средний чек на человека составит почти 200 долларов, а совокупные расходы по стране, как ожидается, достигнут $27 млрд против 20 в прошлом году.



Более половины из общей суммы предполагаемых расходов ($101,21) будет потрачено на подарок для супругов или партнеров. На других членов семьи, включая детей и родителей, американцы планируют выделить $30, на друзей - около 15, столько же на подарки одноклассникам детей и учителям, на коллег оставят почти 13 долларов. Примечателен рост статьи на домашних животных. Порядка $12 на сам подарок. Но число желающих выросло до 27 %. В прошлом году на питомцев готовы были потратиться примерно 20 % американцев.