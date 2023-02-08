В американском журнале "Нью-Йоркер" была опубликована статья обладателя Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Он по результатам собственного расследования утверждает, что минирование "Северных потоков" осуществили американцы, а детонацию - сотрудники норвежских спецслужб.

Минирование было произведено в ходе июньских учений Baltops, которые проходили в Северном море. По данным Херша, президент Байден колебался в течение 9 месяцев, прежде чем дать добро на эту операцию.

А другое издание, "Американский консерватор", опубликовало статью, в которой анализируется ситуация с пресловутым "Раша-гейтом". Все обвинения против Трампа в его связях с Россией оказались кампанией спланированной и бесстыдной лжи. Сам "Раша-гейт" был изучен спецкомиссией и признан несостоятельным.





Теперь пришла пора изучить роль журналистов в этом деле, считает автор "Американского консерватора". В атаке на Трампа СМИ нарушили все принципы объективности, используя наиболее гнусные фейки.