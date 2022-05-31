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Американцы начинают производить искусственное мясо

Американцы начинают производить искусственное мясо. Одна из компаний объявила о намерении заложить 10 новых биореакторов в дополнение к действующим на ее предприятиях экспериментальным. В результате уже в 2025-м она сможет производить не менее 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины. Для их выращивания будут использоваться животные клетки. До сих пор производство искусственного мяса сдерживалось его высокой ценой. Очевидно, это препятствие удалось преодолеть. Таким образом, стала на шаг ближе эпоха, обещанная нам Всемирным экономическим форумом в Давосе: тамошние эксперты предлагают человечеству во имя борьбы с глобальным потеплением питаться соевым мясом и насекомыми.

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