Американцы не доверяют госинститутам

Более половины американцев, согласно соцопросу, считают, что страна находится в состоянии холодной гражданской войны. Именно так понимают граждане характер противостояния между сторонниками Трампа и Байдена. В стране резко снизилось доверие к государственным институтам и СМИ. Более 50 % граждан полагают, что они вводят американцев в заблуждение. Наконец, выяснилось, что две трети жителей США доверяют бизнесу больше, чем властям.