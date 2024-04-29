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Американцы не одобряют работу Байдена
Байден продолжает устанавливать антирекорды. Согласно данным опроса CNN, более половины американцев не одобряют работу 46-го президента США на посту главы государства. В частности, такой оценки придерживаются 60 % респондентов. Также стало известно, что 71 % опрошенных не одобряют политику президента США в отношении палестино-израильского конфликта. Напомним, ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым экс-президент Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер.
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