Американцы не одобряют работу Байдена

Байден продолжает устанавливать антирекорды. Согласно данным опроса CNN, более половины американцев не одобряют работу 46-го президента США на посту главы государства. В частности, такой оценки придерживаются 60 % респондентов. Также стало известно, что 71 % опрошенных не одобряют политику президента США в отношении палестино-израильского конфликта. Напомним, ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым экс-президент Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер.

