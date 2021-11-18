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Американцы обеспокоены психическим здоровьем Джо Байдена
Американцы усомнились в благоразумии своего президента. Психическое здоровье Джо Байдена ставят под сомнение 48 % жителей США. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса газеты "Политико" и компании Morning Consult.
Обеспокоены американцы и физическим здоровьем 80-летнего лидера. 50 % опрошенных думают, что у демократа есть проблемы физического характера. При этом 53 % респондентов не одобряют работу Байдена в качестве главы Белого дома, столько же считают американского лидера неспособным управлять страной.
В исследовании приняли участие 1998 человек, погрешность составила 2 %.
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