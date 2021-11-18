Американцы обеспокоены психическим здоровьем Джо Байдена

Американцы усомнились в благоразумии своего президента. Психическое здоровье Джо Байдена ставят под сомнение 48 % жителей США. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса газеты "Политико" и компании Morning Consult.

Обеспокоены американцы и физическим здоровьем 80-летнего лидера. 50 % опрошенных думают, что у демократа есть проблемы физического характера. При этом 53 % респондентов не одобряют работу Байдена в качестве главы Белого дома, столько же считают американского лидера неспособным управлять страной.