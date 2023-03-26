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Американцы опустошают банковские счета
Американцы в панике. После краха Silicon Valley Bank с личных счетов было снято около 100 миллиардов долларов - об этом сообщил телеканал CNBC. При этом регуляторы продолжают заверять общественность в стабильности финансовой системы. На счетах банков осталось более 17 с половиной триллионов долларов. Снятые средства составили всего 0,6 процента от общего объема американских вкладов. Однако тенденция налицо. Кроме того, именно массовое изъятие вкладов после падения акций и довело Silicon Valley Bank до разорения.
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