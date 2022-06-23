Простые американцы открещиваются от военной и инфляционной политики сонного Джо. Рейтинг одобрения американского президента Байдена опустился до рекордно низкой отметки - всего 36 процентов! Показатель стремительно падает уже четвертую неделю подряд. За рейтингом сонного Джо пристально следят мировые информагентства путем опросов граждан США. Так вот уровень одобрения нынешнего хозяина Белого дома не поднимается выше 50 процентов с августа 21 года. Не может обойти вниманием эти неприятные цифры даже дружественный демократам телеканал CNN.