Американцы отпраздновали самое семейное торжество - День благодарения, и теперь наслаждаются продолжительными выходными. Прямо сейчас окунемся в атмосферу национального праздника и насладимся самыми яркими кадрами торжества.

Дональд Трамп помиловал индеек. Он торжественно отдал распоряжение сохранить жизнь двум птицам с гастрономическими кличками Масло и Хлеб. А в Нью-Йорке в честь Дня благодарения прошел традиционный парад воздушных шаров. Над улицами мегаполиса пролетели надувные фигуры Спанч-Боба, Снупи, Санта-Клауса.

Поздравительные слова в этот день прозвучали с Международной космической станции от астронавтов НАСА Джессики Меир, Кристины Кук и Эндрю Моргана.

Астронавты продемонстрировали свой праздничный ужин. Основное блюдо - копченая индейка, на гарнир - зеленый горошек или картошка. Десерт - засахаренный батат. Все угощения - в космических тюбиках и мешочках.

Присоединились к празднованию и животные. В зоопарке Иллинойса пирогами с индейкой угостили лемуров. Похоже, пушистым зверькам лакомства пришлись по вкусу.