Американцы против насилия в школах

Штормит улицы в США. Остановить насилие в школах потребовали участники митинга у здания Капитолия в штате Колорадо после нового инцидента со стрельбой в американском учебном заведении. Разгневанные родители требуют от властей усилить контроль за оружием, а учащиеся признаются, что боятся ходить на занятия. Ранее в одной из школ Денвера 17-летний подросток напал с оружием на двоих сотрудников, которые его досматривали. Из-за проблем с поведением школьника это была обязательная процедура для допуска его на занятия. В итоге учащийся ранил обоих и скрылся, а затем, предположительно, покончил с собой. Тело школьника было обнаружено рядом с его машиной.