Американцы против поддержки Украины со стороны США - опрос Morning Consult

По данным опроса аналитической компании Morning Consult, 58 % американцев выступают против того, чтобы США помогали Украине, и только 42 % опрошенных считают, что Америка обязана поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, сообщает БелТА.

Опрос был проведен среди 2,2 тыс. американцев с 22 по 23 октября. Погрешность составляет порядка 2 %.

Известно, что Америка продолжает поддерживать Украину, регулярно выделяя ей военную и финансовую помощь на миллиарды долларов.

Недавно лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти отметил, что если республиканцы по итогам выборов получат большинство в Конгрессе, то они могут не поддержать новые шаги администрации Джо Байдена по оказанию помощи Киеву.

Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев, которые допускают возможность сокращения помощи Вашингтона Украине.