Американцы с тревогой ждут рецессии

Большинство американцев опасаются, что не смогут оплатить жилье в следующем году - об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса ипотечного агентства. По словам 61 % респондентов, они уже сейчас живут от зарплаты до зарплаты. Не хватает денег даже на продукты. 58 % отметили, что за последний год из-за инфляции им подняли арендную плату, а у 6 % она выросла на треть. Самые серьезные опасения вызывает надвигающаяся рецессия в экономике США - об этом тревожатся 84 % опрошенных.