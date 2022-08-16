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Американцы с тревогой ждут рецессии

Большинство американцев опасаются, что не смогут оплатить жилье в следующем году - об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса ипотечного агентства. По словам 61 % респондентов, они уже сейчас живут от зарплаты до зарплаты. Не хватает денег даже на продукты. 58 % отметили, что за последний год из-за инфляции им подняли арендную плату, а у 6 % она выросла на треть. Самые серьезные опасения вызывает надвигающаяся рецессия в экономике США - об этом тревожатся 84 % опрошенных.

В Калифорнии подорожали услуги домов престарелых

Сильнее всего финансовый кризис в США бьет по самым уязвимым категориям граждан: так, дома престарелых в Калифорнии начинают повышать арендную плату для постояльцев. Супружеским парам, проживающим в одном из заведений в Нэшнл Сити, придется платить дополнительную тысячу долларов в месяц, начиная с октября. Для остальных стоимость аренды повысится на 100 долларов в месяц. При том, что цены на услуги домов престарелых и так лишь немногим менее 3 тысяч долларов ежемесячно. Где пожилые люди найдут дополнительные источники доходов, власти не интересует.

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