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Американцы требуют запрета свободной продажи оружия

О том, к чему может привести доступность оружия, прочувствовали на себе жители "демократичных" Штатов: сотни тысяч американцев по всей стране вышли накануне на манифестации протеста против свободы торговли оружием. Десятки тысяч потребовали такого запрета от Конгресса в Вашингтоне. Дополнительную массовость движению противников торговли оружием придали два недавних массовых расстрела в Баффало и Ювальде: в последнем случае (кроме двоих взрослых) преступник убил 19 детей. Вопросом устрожения законодательства об обороте оружия занялся парламент страны, но власти пока так и не приняли действенных мер к сокращению числа массовых расстрелов.

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