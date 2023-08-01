Американцы утратили доверие к институтам власти своей страны

Американские институты государственной власти больше не вызывают доверия у собственных граждан. Согласно опросу, уровень веры американцев в вооруженные силы США стал самым низким за последние два десятилетия, передает издание "Политико".

За последние три года доверие упало на 13 процентных пунктов до 55 единиц. СМИ и судебная система пользуются доверием менее 20 % американских граждан. А самый низкий показатель в рейтинге - у Конгресса США - всего 8 %.