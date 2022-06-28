Американцы увеличат свои контингенты в Восточной Европе

Стало известно, что на саммите НАТО в Мадриде президент Байден должен сделать объявление о резком наращивании американской армейской группировки в Восточной Европе. В Польше на постоянной основе могут быть дислоцированы от нескольких сотен до нескольких тысяч GI. Возможно также увеличение военного присутствия в республиках Прибалтики. Здесь контингенты могут нарастить до одной бригады в каждой из стран. Байден, как сообщают, также собирается объявить о переброске двух дополнительных военных кораблей на одну из испанских баз.